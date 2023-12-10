Посол РФ поздравил Милея с вступлением в должность президента Аргентины

Дмитрий Феоктистов также выразил надежду на сохранение дружбы между двумя странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея и выразил в разговоре с ним надежду на сохранение дружбы между двумя странами.

"Посол России в качестве представителя президента Российской Федерации принял участие в церемонии вступления в должность нового лидера Аргентины. От имени российского руководства Дмитрий Феоктистов тепло поздравил Хавьера Милея по случаю его избрания на пост президента, выразив надежду на то, что связывающие наши страны отношения дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства будут продолжены на благо двух народов", - говорится в сообщении, распространенном посольством РФ.

Дипломат также пожелал новому главе государства стойкости и успехов перед лицом стоящих перед Аргентиной вызовов.