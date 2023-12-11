Посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что условия для начала диалога созреют, "когда выдохнутся спонсоры" и "политические амбиции улягутся"

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Украинский конфликт завершится переговорами с западными хозяевами киевских марионеток. Уверенность в этом выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Переговоры обязательно будут, закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками. Понятно, что переговоры вести с людьми, которые сами признаются в том, что приехал [в Киев в 2022 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис] Джонсон и сказал, [что] "мы ни о чем договариваться не будем", и мы взяли под козырек и пошли выполнять. Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться? - сказал Мирошник в эфире телеканала СTV. - Пока Запад не демонстрирует желания договариваться. Они пока не говорят, что готовы сесть за стол переговоров".

По словам дипломата, условия для начала переговоров созреют, "когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда <...> украинский народ в конечном итоге поймет, что власть, которая сегодня на Украине, - это же не украинская власть".

"Обязательно все придет к миру, обязательно это все закончится. Но, к сожалению, пока все будет идти кровавым образом. Пока мы вышли и находимся на вот этом пике. И мы будем освобождать территорию Украины. Потому что пока вариантов сосуществования с этим режимом я на самом деле совершенно не вижу. И, к сожалению, любое сохранение влияния марионеточного режима на этой территории гарантирует, что война вернется в наш дом очень-очень скоро <...>", - указал посол по особым поручениям МИД.

Мирошник напомнил о том, что в ходе проходивших в течение нескольких лет в Минске переговоров по Донбассу представители Украины намеренно уходили от решения вопросов. "Они просто оттягивали время и занимались откровенной профанацией. Мы часами, десятками часов обсуждали запятые, фразы, варианты и все прочее. Это было на самом деле откровенное затягивание времени", - сказал он, указав, что это время было использовано, "чтобы накачать Украину вооружениями и потом с новой точки начать уже военные действия".

"Я как человек, который семь лет принимал участие в переговорах [в Минске в составе делегации ЛНР] и только официально раз 150, наверное, был в Минске на очных переговорах, могу сказать, что Донбасс с большим благоговением и благодарностью относится к тем действиям, которые предпринимало правительство Белоруссии для организации этого процесса. Он был организован безукоризненно, - отметил дипломат. - Другая проблема была в том, что была та сторона, которой это не нужно было. Она не собиралась ни о чем договариваться".