Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в порт Манилы

В пресс-службе ТОФ сообщили, что цель похода состоит, в частности, в "демонстрации военно-морского флага РФ в регионе, развитии и укреплении дружественных отношений с иностранными государствами"

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России прибыли с деловым заходом в порт Манилы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России на Филиппинах.

"Корабли ТОФ в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" пришвартовались в порту Манилы", - указали в российском посольстве.

Согласно программе визита, с обзорной экскурсией российские корабли посетят военнослужащие филиппинских вооруженных сил, представители парламента и МИД республики. Перед российскими моряками с приветственным словом выступит посол России на Филиппинах Марат Павлов.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября.

Как сообщили в пресс-службе ТОФ, цель похода состоит, в частности, в "демонстрации военно-морского флага РФ в регионе, развитии и укреплении дружественных отношений с иностранными государствами".