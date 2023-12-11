Как заявил председатель Российского исторического общества, русские и украинцы - это две части триединого народа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Киев в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими партнерами. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

"Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы в Донбассе, в Одессе и во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал он.

Глава СВР также подчеркнул, что русские и украинцы - это две части триединого народа. "Несмотря на серьезно изменившиеся обстоятельства, имею в виду агрессию западного блока против России, в которой участвует Украина, остаюсь по этому вопросу на прежних позициях, а именно: русские и украинцы - это две части триединого народа, история которого уходит своими корнями вглубь веков", - подчеркнул Нарышкин.