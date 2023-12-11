Посол РФ в Израиле сообщил, что Москва рассчитывает на днях завершить эвакуацию из Газы

Анатолий Викторов отметил, что несколько десятков россиян и их родственников еще не вышли из палестинского анклава

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает в ближайшие дни завершить массовую эвакуацию граждан из сектора Газа. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Фактически завершаем работу по эвакуации. На рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеюсь, буквально на днях массовую эвакуацию из сектора Газа [удастся] завершить", - сказал дипломат. По словам посла, более 1 тыс. российских граждан и палестинцев - членов их семей вышли из сектора Газа и доставлены на территорию РФ.

Викторов подчеркнул, что РФ плотно взаимодействует со всеми сторонами, от которых зависит решение вопросов эвакуации, - Израилем, Египтом и палестинскими представителями. Россия также взаимодействует со всеми сторонами в вопросе освобождения заложников из сектора Газа, добавил посол.

"Хотел бы сообщить, что в настоящий момент эвакуировано из сектора Газа, точной цифры называть не буду, она обновляется с каждым часом, - более тысячи российских граждан и палестинцев, членов их семей уже вышли из сектора Газа и доставлены на территорию РФ. К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа. Можно предполагать самые неприятные сценарии, - сообщил Викторов. - В условиях возобновившихся после небольшой паузы боевых действий задача по их нахождению и освобождению еще усложняется. Тем не менее мы активно продолжаем над этим работать".

"Мы с самого начала этого конфликта, этой ситуации выступали, конечно, за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе заложников и сейчас готовы содействовать освобождению не только российских граждан, но и некоторых других категорий граждан Израиля. Это в практическом плане, а в политическом - мы, конечно, за освобождение всех заложников", - добавил Викторов.

По данным МЧС, всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены свыше 940 человек, в том числе более 420 детей.