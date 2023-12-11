МО и ФСБ считают возможным проведение выборов президента в новых регионах РФ

Центризбирком провел консультации по вопросу о возможности проведения выборов главы государства на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобороны и ФСБ России и главы четырех новых регионов считают возможным проведение выборов президента Российской Федерации на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК России.

В консультациях приняли участие зампред ЦИК Николай Булаев, секретарь комиссии Наталья Бударина, представители МО РФ и ФСБ России, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Сегодня, 11 декабря 2023 года, ЦИК России провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента РФ на территории четырех регионов, где введено военное положение. Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, решение о проведении выборов на территории, где введено военное положение, ЦИК должен принять после консультаций с министерством обороны, ФСБ и высшим должностным лицом конкретного субъекта не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов Советом Федерации.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.