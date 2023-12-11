Россотрудничество будет укреплять взаимодействие с Африкой в сфере образования

Как заявил заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов, "этот трек цементирует всю гуманитарную политику не только России, но и иностранных государств"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество будет вырабатывать четкие подходы по укреплению взаимодействия с африканским континентом в сфере образования. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай", посвященной диалогу России и Африки.

"Безусловно за африканским континентом будущее. Мы в этом уверены на 100%, мы это видим. <...> Здесь Россотрудничество, как ключевое ведомство именно по продвижению гуманитарной политики России, мы для себя вырабатываем четкие направления тех подходов, тех задач, которые мы, как ведомство, должны решать, - сказал Шевцов. - Это, в первую очередь, образовательный трек, потому что именно этот трек цементирует всю гуманитарную политику не только России, но и иностранных государств".

По его словам, Россотрудничество за последние два года "в два раза повысило квоты для африканского континента". "Безусловно, эту политику мы полностью согласовываем с Министерством иностранных дел России, потому что для нас квота - это инструмент внешнеполитического влияния, гуманитарного присутствия России за рубежом. Мы видим сейчас огромнейший интерес, который есть у африканских ребят, по получению образования в России", - подчеркнул он.

Кроме того, Шевцов обратил внимание на программу по изучению русского языка. "Человек будет учить русских язык только в том случае, если это ему даст какие-то "бонусные очки". С точки зрения образования, с точки зрения бизнеса, с точки зрения науки, с точки зрения развития гражданского общества, если молодежь из Африки будет понимать, что все проекты, реализованные вместе с Российской Федерацией, будут двигаться "вверх по лестнице", то только в этом случае они будут учить русский язык", - добавил замглавы Россотрудничества.