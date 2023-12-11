Посол РФ в Танзании спрогнозировал быстрое заполнение студентами квоты в 90 мест

Андрей Аветисян также отметил, что российское посольство в республике готово способствовать реализации любых инициатив, направленных на сближение молодежи России и Африки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Танзания сможет без проблем заполнить талантливыми студентами 90 мест в вузах России, выделенных республике. Об этом заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай", посвященной диалогу России и Африки.

"Выставка образования, которую мы провели совместно с Россотрудничеством, на ней работали 16 российских университетов, они приехали сюда [в Танзанию] рассказать о себе и своих возможностях и привлечь африканских молодых людей к тому, чтобы они ехали туда учиться", - сказал он. - Университеты вызвали неподдельный интерес у молодых людей, сегодняшних школьников, завтрашних абитуриентов. Уверен, что эти 90 квот, которые Танзании выделяет Россотрудничество, мы их заполним не просто легко, а качественными абитуриентами".

Аветисян также отметил, что российское посольство в Танзании готово способствовать реализации любых инициатив, направленных на сближение молодежи России и Африки. "Тема взаимодействия молодежи очень широкая и актуальная, мы здесь готовы откликаться, содействовать реализации любых инициатив, которые направлены на сближение молодежи России и Африки", - добавил дипломат.