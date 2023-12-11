В ГД сообщили, что дискредитацией выборов в РФ заняты более 100 зарубежных медиапроектов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев отметил, что наиболее активную деятельность в этом вопросе проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 100 медиапроектов, подконтрольных центрам управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, уже готовят зарубежную аудиторию к тому, чтобы признать выборы президента РФ нелегитимными. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в ходе встречи с членом Центризбиркома РФ Игорем Борисовым.

"В последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших вооруженных сил", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.