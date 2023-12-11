ЦИК получил уведомление о собрании инициативной группы по выдвижению Путина на выборы

Оно пройдет 16 декабря в парке "Зарядье"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление о проведении собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства. Об этом журналистам сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"В соответствии с законом, мы такое уведомление (о собрании инициативной группы по выдвижению Путина - прим. ТАСС) получили", - заявил Булаев.

Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года пройдет 16 декабря в парке "Зарядье".