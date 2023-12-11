Эксперт считает, что советский формат дружбы народов с Африкой надо возродить на новый лад

Председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер подчеркнула, что важно укрепить сотрудничество на уровне "мягкой силы"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Формат дружбы народов с Африкой, хорошо работавший на практике в советский период, должен быть сегодня возобновлен с учетом новой геополитической реальности. Такое мнение выразила председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер.

В ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай", посвященной диалогу России и Африки, эксперт обратила внимание коллег, что сотрудничество с Африкой на уровне "мягкой силы" важно укрепить. "Формат дружбы народов, который, так или иначе, был в Советском Союзе, и собственно, у нас есть и одноименный вуз, - это, наверное, то самое практическое ключевое звено, которое необходимо возобновить, но совершенно в ином формате нового времени, в той новой геополитической парадигме, которая существует на данный момент", - подчеркнула она.

Специалист также отметила, что соответствующая работа должна быть проведена своевременно, пока российская сторона еще располагает кадровым капиталом в Африке, сформированном в советский период. "Пока у нас этот капитал есть, нам необходимо, чтобы этот капитал имел какую-то правильную сменяемость из людей, лояльных к России", - указала она.

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов согласился с коллегой, но напомнил, что "мягкая сила" по продвижению формата дружбы с Африкой в советский период не сталкивалась с конкуренцией. "Советский союз действовал практически без конкурентов, потому что Запад не готов был в таком масштабе обучать африканские кадры. Затем советский опыт был копирован, в том числе Китаем и Западом. И сейчас мы действуем в жестком конкурентном поле. <…> [В этих условиях] нужно готовить лучших и тех, кто будет занимать ведущие позиции в своих странах", - отметил он.

Эксперт выразил убежденность, что в решении этой задачи поможет расширение преподавания русского языка в самой Африке, а также повышение спроса на обучение России за счет дополнительных поощрительных мер для талантливых студентов. "Пора переходить от количественного роста подготовки африканских кадров к качественному, не отрицая количественный при этом. Нам важно проработать ряд мер", - резюмировал он.