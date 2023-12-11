Системы голосования ЛНР и ДНР готовы к проведению президентских выборов

Выборы в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Системы голосования Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью готовы к проведению президентских выборов. Об этом сообщили председатели региональных избирательных комиссий.

"Наши участковые комиссии обучены, они готовы к проведению предстоящих выборов", - сказала в ходе заседания ЦИК России заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская.

Она добавила, что к проведению выборов готовы и системные администраторы, которые обеспечат проведение предвыборной компании в регионе, а затем работу опробованной ранее системы ГАС "Выборы".

О готовности к проведению президентских выборов сообщил и председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. Он подчеркнул, что опыт участия региона в едином дне голосования позволит максимально упростить организацию предстоящих выборов.

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.