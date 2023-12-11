Замглавы МИД РФ заявил о необходимости безотлагательного освобождения заложников из Газы

В российском дипведомстве добавили, что "подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательного решения всех гуманитарных вопросов в зоне палестино-израильского конфликта, включая освобождение заложников, в состоявшихся 10 и 11 декабря разговорах с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Палестинского демократического союза (ФИДА) Салехом Раафатом, представителем руководства Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером и зампредседателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговоров, состоявшихся по инициативе палестинской стороны.

"В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости прекращения боевых действий и безотлагательного решения всех возникших гуманитарных проблем, включая освобождение заложников", - информировали в дипведомстве РФ.

В ведомстве добавили, что "подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".