Избирком Запорожской области заявил о готовности к проведению выборов президента

Все территориальные и участковые комиссии полностью обеспечены необходимым оборудованием

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Избирательная комиссия Запорожской области готова к проведению выборов президента РФ в 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя избиркома Ольга Ромащенко в ходе заседания ЦИК.

"Я с уверенностью могу сказать, что Избирательная комиссия Запорожской области к выборам президента готова. <...> Мы просим вас дать возможность гражданам Запорожской области реализовать их активное избирательное право на выборах президента России. Мы видим настроение людей, мы видим их желание и готовность участвовать в выборах", - сказала она.

По ее словам, все территориальные и участковые комиссии полностью обеспечены необходимым оборудованием, налажена и штатно работает государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы". "У нас есть опыт проведения выборов в условиях военного положения, в том числе проведения досрочного и многодневного голосования. Избирательные комиссии у нас сформированы в полном объеме, а также были проведены совещания с силовыми структурами по обеспечению безопасности членов избирательных комиссий", - добавила Ромащенко.

ЦИК на заседании после консультаций с министерством обороны, ФСБ и главами субъектов принял решение о проведении выборов президента РФ в четырех новых российских регионах. Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.