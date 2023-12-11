Путин посещает Архангельскую область

Это первая региональная поездка президента РФ и публичное мероприятие в целом после объявления о его участии в выборах 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в Архангельскую область. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикации региональных СМИ.

"Да. Он там", - подтвердил представитель Кремля.

Это первая региональная поездка Путина и публичное мероприятие в целом после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. Песков ранее пояснял, что де-факто предвыборная кампания Путина началась, но де-юре ему еще предстоит выполнить все необходимые формальности. Самовыдвиженцы должны подать документы в Центризбирком до 27 декабря, кандидаты от партий - до 1 января. Путин пока не сообщал, пойдет ли он на выборы самовыдвиженцем или от партии.