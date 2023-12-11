Путин прилетел в Архангельскую область

Глава государства, как ожидается, примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III" в Северодвинске

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область.

В Северодвинске, где находится крупнейший судостроительных комплекс России - "Севмаш", глава государства, как ожидается, примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота.

Кроме того, как ожидается, Путин посетит Архангельск.

Это первая региональная поездка Путина (и публичное мероприятие в целом) после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее пояснял, что де-факто предвыборная кампания Путина началась, но де-юре ему еще предстоит выполнить все необходимые формальности. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК России до 27 декабря, кандидаты от партий - до 1 января. Путин пока не сообщал, пойдет ли он на выборы самовыдвиженцем или от партии.