Матвиенко заявила, что поправки в Конституцию нельзя вносить "нажатием одной кнопки"

Председатель Совета Федерации считает, что этот механизм не может и не должен быть простым

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Механизм внесения поправок в Конституцию РФ не может и не должен быть простым, изменения нельзя вносить "нажатием одной кнопки". Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что механизм внесения поправок в конституцию не должен и не может быть простым. Это основной закон страны, который определяет судьбу людей", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что в конституции от каждого слова и от каждой запятой зависит очень многое. "Не должно быть такого легкого пути внесения изменений в этот основной закон. Не должно быть какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку в конституцию, и чтобы это влияло на судьбу государства. Нет, я считаю, что этого делать не надо", - добавила Матвиенко.

По ее мнению, упрощение в этом случае неуместно. Спикер Совфеда полагает, что перед внесением любых изменений в основной закон страны должна проводиться серьезная и содержательная работа. "А главное, все те поправки, которые вносили и должны, может быть, когда-то, на каком-то этапе вноситься, потому что конституция - действительно живой документ, они должны получить одобрение граждан", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Полный текст интервью будет опубликован 12 декабря.