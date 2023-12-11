Посол РФ сообщил, что Британия готовит новый пакет антироссийских санкций

Андрей Келин отметил, что Лондон в вопросе формирования нового пакета рестрикций обычно координирует свои действия с Брюсселем

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Великобритания готовит новый пакет санкций против Москвы, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"[Великобритания] старается выдвинуть свой пакет санкций где-то за день, за полтора дня до того, как его в Евросоюзе одобрят. 12-й пакет сейчас где-то "плавает", не очень понятно, когда он родится. Наверное, это будет в середине декабря, когда соберется Евросовет на очередные слушания. Но сейчас появились опять сообщения, что какой-то новый "пакетик" формируется и здесь", - сказал дипломат.

Келин обратил внимание на то, что Лондон в вопросе формирования нового пакета санкций обычно координирует свои действия с Брюсселем.

Посол также отметил, что Британия после начала специальной военной операции РФ фактически обнулила всю двустороннюю торговлю с Россией. "Это было сделано вопреки потребностям бизнеса, населения да и всей экономики Британии. Последние данные по статистике за прошлый год показывают, что [торговля с РФ] сократилась примерно на 94%, это очень много, - указал Келин. - Исключения составляют закупки нами британской медицинской и фармакологической продукции, которая не попала под санкции, это где-то £450 млн. Еще на £160 млн мы ввозим британские напитки и табак. Импорт из России также упал".

С начала специальной военной операции РФ Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).