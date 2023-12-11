Медведев заявил, что Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

Замглавы Совета безопасности РФ также отметил, что "наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось"

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Западные страны по сути начали военный конфликт против России, отметил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

"Не мне вам объяснять, в какое время мы живем. Время бурное, драматическое. Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось", - отметил он, говоря об отношениях Москвы с Западом.

Однако, добавил Медведев, сейчас очень благодатное время для получения знаний. Он признался, что с этой точки зрения даже завидует современной молодежи. "Вы свои первые шаги в получении общественных знаний, в понимании того, как устроена наша страна, как устроен мир, делаете в ситуации, когда информационная палитра светится всеми красками. [Есть] такие точки зрения, сякие точки зрения", - описал ситуацию политик.

Для сравнения он рассказал, как обстояли дела в его молодости. Медведев признался, что газеты в советское время были достаточно скучными: в них "в основном были лозунги и информация общественно-политического свойства". "Никакого интернета не было. Были газеты и пара каналов телевизионных. Но я вам могу сказать, что, к своему удивлению, я их читал. И, наверное, вы относитесь к той же категории молодых людей, которым интересна политическая жизнь", - предположил он.

Зампред Совбеза обратил внимание, что политическая сфера интересна далеко не всем: кого-то, например, волнует спорт или музыка. "Или еще чем-то [можно интересоваться], или просто тусоваться, как принято говорить. Ну а у меня с детства такая тяга была, даже несмотря на то, что это все было довольно унылым", - поделился Медведев.