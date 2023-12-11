Комиссия СФ по невмешательству представит ежегодный доклад 13 декабря

Глава комиссии Андрей Климов отметил, что в настоящее время текст доклада проходит редакционную правку

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации представит свой ежегодный доклад на пленарном заседании палаты 13 декабря. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Если вы не возражаете, я тогда буду ставить завтра на Совете палаты вопрос о внесении данного доклада на пленарное заседание 13 числа [декабря]", - сказал он в ходе заседания комиссии. Сенаторы поддержали это предложение.

Климов отметил, что в настоящее время текст доклада проходит редакционную правку. "Соответственно, доклад будет размещен на наших официальных ресурсах", - добавил политик.

По его словам, в ежегодном докладе сделан акцент на роли Конституции РФ, которой в этом году исполняется 30 лет, в суверенизации России.

"В ежегодном докладе в этом году мы сделали акценты на следующие моменты. У нас есть отдельный раздел - изменение отношения общества и государства к суверенитету. <…> С момента принятия конституции до 2020 года, там были дополнения к конституции, а затем отдельно с 2020 года мы еще смотрим очень важный период 2021-2022-2023 годы. Это когда мы принимали целый ряд федеральных законов уже на основе этих дополнений к конституции", - сказал он.

Кроме того, по его словам, отдельный раздел в докладе посвящен влиянию событий, связанных с проведением СВО, на внутренние угрозы суверенитету Российской Федерации. "Там мы как раз сосредоточились в том числе на незаконных рестрикциях недружественных государств и целом ряде других мероприятий", - заявил он.

Также один из разделов доклада будет посвящен угрозам суверенитету России в ходе проведения выборов в 2024 году. "Мы начали эту работу фактически в 2020 году, когда первые такие угрозы проявились", - резюмировал Климов.