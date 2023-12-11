За нее во время Второй мировой войны сложили головы тысячи солдат из СССР, добавил замглавы Совбеза РФ

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал омерзительным и недопустимым снос советских памятников в Польше, за которую во время Второй мировой войны сложили головы тысячи солдат из СССР.

"Для того, чтобы освободить Польшу, сложили головы сотни тысяч советских солдат. А там сейчас сносят памятники. Только потому что так выгодно тем или иным политическим силам. Это абсолютно омерзительно и абсолютно недопустимо. И вот этому мы действительно должны противостоять", - подчеркнул он на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Медведев обратил внимание, что у абсолютного большинства здравомыслящих людей на планете не вызывает сомнений тот факт, что во время Второй мировой СССР сражался с нацизмом, отстаивал правду и победил в этой схватке.

"Тем не менее есть попытки вскрыть этот общественный консенсус и сказать: "Нет, на самом деле все было иначе". И мы знаем эти примеры, их сейчас очень много. К сожалению, этими примерами пестрят и государства, с которыми мы всегда находились либо в близких, практически родственных отношениях, либо помогали им на протяжении десятилетий", - указал он.

В пример зампред Совбеза РФ привел ситуацию в странах Восточной Европы, где уничтожают памятники. "Ну это же кощунство, абсолютный цинизм", - уверен политик. "Я уж не говорю про Украину - это вообще отдельная история, отдельная боль", - заметил он.

Медведев считает, что противостоять этому можно по-разному, причем "правовые средства здесь далеко не главные, но они должны быть". "У нас есть в уголовном законодательстве ряд статей, которые направлены на криминализацию действий, связанных с вандализмом, с разрушением памятников и так далее. Есть и административная ответственность за это", - привел пример он. Однако главное, что нужно сделать, - передать правду следующим поколениям, считает политик.