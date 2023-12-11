Медведев заявил, что конституция не может "меняться каждый год" и быть перегруженной

Зампред Совбеза РФ отметил, что "это обесценивает нормативный характер положений Конституции, ее принципы и главенствующую роль"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Конституция не должна меняться каждый год и быть перегруженной, так как она определяет самые общие и принципиальные начала, осуществления тех или иных действий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Конституция - это очень важный документ, он объемный, но не может быть гигантским и он не должен меняться практически каждый год, поскольку это обесценивает нормативный характер положений Конституции, ее принципы и главенствующую роль. Она не может быть перегружена, так как она определяет общие и принципиальные начала, осуществления тех или иных действий", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами, отличниками учебы и победителями олимпиад в преддверии Дня Конституции.