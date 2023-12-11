Зампред Совбеза РФ приветствовал выдвижение главы государства Владимира Путина

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность в результате выборов президента РФ в марте 2024 года, приветствовав выдвижение главы государства Владимира Путина.

"Хорошо, что Владимир Владимирович Путин дал свое согласие участвовать в избирательной кампании, избираться на должность президента Российской Федерации. Он не просто лидер нашей страны, дело даже не только в этом, мы действительно находимся в очень сложной точке общественного развития, очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ.

Он добавил, что Путину "еще очень многое нужно сделать". "Поэтому я уверен, что это оценят граждане нашей страны и уверен в результатах того, что будет в марте", - подчеркнул Медведев.