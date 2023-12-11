Медведев не видит ничего плохого в использовании ИИ при подготовке правовых актов

Никакой искусственный интеллект не сможет заменить человека, добавил зампред Совбеза

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) можно использовать для рутинной работы при написании правовых актов, но при этом никакой ИИ заменить человека не сможет. Такое мнение высказал зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, отличниками учебы и победителями олимпиад в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

Один из участников встречи спросил Медведева, как он относится к тому, что ИИ будет сам разрабатывать законопроекты. "Человека, конечно, никто не заменит, если не появится такой ИИ, который вообще всех победит. Апокалиптические сценарии не буду анализировать, пусть этим Илон Маск занимается или тот, кто смотрит далеко в будущее. Но человек все равно нужен, даже при наличилии очень высокого уровня ИИ, способного обрабатывать сложные тексты, или наличии нейросети, которая будет эти тексты генерировать - писать", - заявил Медведев.

"В любом случае у человека остается главная миссия - он все это создал и управляет этим. В этом смысле он не должен отпускать бразды правления - это чревато опасностью. Но если какую-то рутинную работу по написанию текстов, даже нормативных актов, будет делать ИИ, я ничего плохого в этом не вижу. Как скоро, не знаю, может быть, быстрее, чем мы думаем", - добавил он.