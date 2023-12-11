Российские соотечественники обеспокоены ростом русофобии и ущемлением их прав на Западе

Конференция российских соотечественников в Европе прошла 9-10 декабря в Белграде

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Региональная конференция российских соотечественников в Европе, в ходе которой участники выразили озабоченность ростом русофобии за рубежом, прошла 9-10 декабря в Белграде. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Участники конференции выразили обеспокоенность в связи с ростом русофобии и наступлением на права русскоязычных в ряде западных стран, - отметили в дипведомстве. - Условились активизировать правозащитное направление деятельности соотечественников, продолжить реализацию проектов продвижения русского языка и культуры в государствах своего проживания".

Как указали в министерстве, в ходе форума участники обсудили актуальные вопросы деятельности организаций российской общины, обменялись опытом реализации культурно-гуманитарных инициатив и наметили планы на будущее. "Констатирована высокая значимость мероприятий, проводимых российской диаспорой в целях сохранения исторической памяти и культурной идентичности соотечественников. Делегаты приветствовали объявление в России 2024 года "Годом семьи", - добавили в МИД РФ.