Медведев допустил точечные изменения в конституцию

При этом зампред Совбеза РФ отметил, что базовые вещи "нет смысла менять"

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Фундаментальные принципы Конституции России не изменятся, корректировки этого документа могут быть только точечными, уверен замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

На встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня конституции политик отметил, что, когда в стране происходят серьезные общественные изменения, порой требуется принимать новую редакцию конституции. "Но сейчас таких условий [в России] нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революции, а революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали", - сказал Медведев.

При этом, по его словам, "точечные изменения в конституцию точно будут". Однако "ни органы власти, ни фундаментальные принципы конституции <...> - это нет смысла менять", добавил зампред СБ РФ.