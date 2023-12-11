СМИ: к предстоящей прямой линии Путина поступило более 1 млн обращений от россиян

По сведениям телеканала "Россия-24", в настоящее время жители РФ, в частности, позвонили в кол-центр более 800 тыс. раз

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн 100 тыс. обращений граждан в формате звонков и СМС-сообщений уже принял кол-центр Народного фронта в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Телеканал "Россия-24" привел статистику на текущий момент: россияне позвонили в кол-центр более 800 тыс. раз, СМС и ММС-сообщений поступило 290 тыс. и почти 65 тыс. соответственно.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент подведет итоги 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.