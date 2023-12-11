Совет соотечественников РФ в Таджикистане поддержал намерение Путина участвовать в выборах

В совете отметили, что проживающие в республике российские соотечественники активно принимают участие в выборах, которые проводятся в РФ

ДУШАНБЕ, 11 декабря. /ТАСС/. Координационный совет объединений российских соотечественников в Таджикистане поддержал намерение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

"Координационный совет объединений российских соотечественников Республики Таджикистан может с уверенностью высказать мнение соотечественников Таджикистана о полной поддержке выдвижения действующего главы государства Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации", - говорится в заявлении на сайте совета.

В совете отметили, что проживающие в Таджикистане российские соотечественники активно принимают участие в выборах, которые проводятся в России, а на президентских выборах поддерживали Путина.

Президентские выборы пройдут в РФ в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Координационный совет является совещательным органом организаций российских соотечественников на территории Таджикистана. Совет создан коллективно и на добровольных началах.