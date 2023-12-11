Кабмин денонсировал соглашение об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

МИД РФ поручено уведомить румынскую сторону о принятом решении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российское правительство приняло предложение МИД РФ по денонсации соглашения об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии от 22 сентября 2005 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

МИД РФ поручено уведомить румынскую сторону о принятом решении.