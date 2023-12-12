Постпредство России заявило об уменьшении поддержки Киева украинцами

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что президент республики Владимир Зеленский "несколько раз обманул и продолжает обманывать" жителей своей страны

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Украинцы все меньше поддерживают киевский режим, который бросил народ на алтарь западных геополитических интересов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по поставкам западного оружия на Украину.

"Поддержка [людей на Украине] антинародной украинской власти, бросившей свой народ на алтарь западных геополитических интересов, стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать", - отметил дипломат. Он добавил, что сказывается в первую очередь то, что украинский президент Владимир Зеленский "несколько раз обманул и продолжает обманывать украинцев".

"Прежде всего тогда, когда шел на выборы в 2019 году и победил своего соперника за счет обещания остановить войну на Донбассе, которую его предшественники развязали в 2014 году, а также защищать права русскоязычных граждан Украины, их культурную и историческую самоидентификацию", - сказал Полянский. Он добавил, что во второй раз Зеленский обманул украинцев тогда, "когда утверждал, что Украина выполняет минские соглашения". "Наконец, в третий раз киевский режим обманул украинцев тогда, когда отказался от пока еще выгодных для себя условий мира с Россией в апреле 2022 года и выбрал путь военной эскалации, который ему посоветовали бывший британский премьер-министр [Борис] Джонсон и глава Пентагона [Ллойд] Остин, о чем сегодня уже тоже доподлинно известно", - подчеркнул дипломат.

"Все это привело к повсеместному разочарованию украинцев, осознавших, что Зеленский ведет страну в пропасть. Украинский режим, как умирающий наркоман, выживает исключительно на западных финансовых подачках", - заключил зампостпреда РФ.