Постпред РФ: США палец о палец не ударили для освобождения удерживаемого СБУ американца

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что американские власти "вливают десятки миллиардов долларов в погрязшую в коррупции диктатуру, поставляют ей оружие, включая снаряды с обогащенным ураном и кассетные боеприпасы"

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон тратит на Украину десятки миллиардов долларов, но при этом палец о палец не ударяет для освобождения журналиста с гражданством Чили и США Гонсало Лиры, которого удерживает Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по поставкам западного оружия на Украину.

"Среди подвергающихся гонениям не только украинские граждане, но и иностранцы. Так, благодаря популярному американскому журналисту Такеру Карлсону буквально вчера стало известно о том, что в застенках СБУ с июля томится и подвергается пыткам американский гражданин - журналист Гонсало Лира, проживавший в Харькове и раскрывавший в своем блоге правду о режиме Зеленского. При этом американские власти ничего не сделали для его освобождения и вообще полностью игнорируют его судьбу, несмотря на неоднократные обращения его отца", - сказал он. "Американские власти вливают десятки миллиардов долларов в погрязшую в коррупции диктатуру, поставляют ей оружие, включая снаряды с обогащенным ураном и кассетные боеприпасы, от использования которых страдают мирные жители, и при этом палец о палец не ударяют для освобождения подвергающегося пыткам в этой стране американского гражданина, которому грозит смертельная опасность", - отметил дипломат.

В субботу предприниматель Илон Маск обратился к украинскому президенту с просьбой объяснить арест и содержание Лиры под стражей. Свое мнение по этой теме Маск высказал в ответ на публикацию в X (ранее Twitter) журналиста Такера Карлсона, который заявлял, что Лиру "пытали в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского".

Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.

СБУ утверждает, что журналиста арестовали с возможностью внесения залога, но после его внесения Лира нарушил закон и якобы попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле. Сейчас он находится в СИЗО города Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря, информировали в СБУ.