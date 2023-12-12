Дипломат РФ заявила, что страны НАТО отрабатывают сценарии нападений на неугодные режимы

Они снабжают злоумышленников инструкциями по проведению компьютерных атак, поощряют электронную слежку, заявила Ирина Тяжлова

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО отрабатывают сценарии нападений на неугодные режимы и снабжают злоумышленников инструкциями по проведению компьютерных атак, поощряют электронную слежку. Об этом заявила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Это ваши власти (стран НАТО - прим. ТАСС) разрабатывают доктринальные документы, которые оправдывают применение ИКТ в наступательных целях, отрабатывают сценарии нападений на неугодные режимы, снабжают злоумышленников подробными инструкциями по проведению компьютерных атак и осуществляют либо поощряют электронную слежку и перехват данных граждан по всему миру. Причем все это делается вопреки фальшивым заявлениям о приверженности невмешательству во внутренние дела государств, защите демократии, прав человека и основных свобод", - сказала она.

Российский дипломат также отметила, что странам НАТО пора прекратить выставлять Украину в качестве жертвы агрессии в информационном пространстве. "Нам хорошо известно о поддержке, оказываемой ими режиму [президента Украины Владимира] Зеленского для проведения систематических компьютерных атак на критическую инфраструктуру России. Это не голословные обвинения - все подобные факты фиксируются нашими компетентными структурами. Более того, украинские власти сами признают проводимые их страной диверсии с использованием ИКТ", - указала Тяжлова.