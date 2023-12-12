Российский дипломат заявила о курировании Западом "IT-армии" Украины

Ирина Тяжлова отметила, что это объединение занимается киберпреступлениями, в том числе телефонным мошенничеством

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Западные страны во главе с США курируют так называемую "IT-армию" Украины, которая занимается киберпреступлениями. Об этом заявила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Масса других случаев вредоносной деятельности с использованием ИКТ - дело рук так называемой "IТ-армии" - сборища киберпреступников и телефонных мошенников, подконтрольного Минобороны Украины и курируемого западными странами во главе с США. Мы неоднократно предупреждали, что это детище Вашингтона и его союзников обернется против рядовых европейцев", - сказала она.

Как указала российский дипломат, в ноябре 2023 года власти Венгрии заявили, что большая часть финансовых средств, украденных в их государстве в результате киберпреступлений и телефонного мошенничества, "оседает на Украине".

"Истинным интересам укрепления мира и безопасности в информпространстве отвечает поиск государствами путей мирного урегулирования взаимных противоречий и претензий", - заключила Тяжлова, призвав к созданию "глобального межправительственного реестра контактных пунктов", способствующего профессиональному и деполитизированному взаимодействию уполномоченных органов по вопросам безопасности ИКТ.