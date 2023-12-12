Матвиенко заявила, что одна идеология не нужна в конституции

Председатель Совета Федерации отметила, что содержание документа подтверждает это

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Единую идеологию не нужно включать в Конституцию РФ, ее обновленная редакция подтверждает это своим содержанием. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции", - сказала спикер Совфеда.

Она назвала "модным философским трендом" рассуждения о том, что в стране должна быть какая-то идеология. Вместе с тем Матвиенко считает, что это полезная дискуссия. "Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Ранее неоднократно звучали предложения о том, чтобы включить идеологию в Конституцию РФ. Одним из последних такое предложение прозвучало от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в ноябре. Он считает, что необходимо сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции, потому что "общество не может жить без идеологии".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.