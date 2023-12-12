Матвиенко: тема изменения государственного устройства России не подлежит обсуждению

Председатель Совета Федерации отметила, что одно из базовых положений Конституции РФ 1993 года о федеративном государстве оказалось в итоге "единственно правильным и возможным решением"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Даже обсуждение темы изменения государственного устройства России в обозримом будущем невозможно. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я не считаю даже возможным в каком-то обозримом будущем обсуждать тему изменения нашего государственного устройства", - сказала спикер Совфеда, отвечая на вопрос, возможно ли, говоря о будущем, порассуждать о каком-то другом устройстве страны. Она отметила, что одно из базовых положений Конституции РФ 1993 года о федеративном государстве оказалось в итоге "единственно правильным и возможным решением".

При этом Матвиенко констатировала, что наладить отношения между федеральным центром и регионами и достичь необходимого для федеративного государства баланса удалось не сразу. Однако заложенный базовый принцип федерализма помог с приходом президента РФ Владимира Путина "выстроить отношения, распределить полномочия между центром и субъектами".

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что Совет Федерации как палата регионов является особенно важным для федеративного государства институтом государственной власти. "Мы отстаиваем интересы регионов, как мы говорим. Мы во взаимодействии с правительством, с Государственной думой отслеживаем в нашем законодательстве, не нарушает ли тот или иной закон права и полномочия регионов, не ухудшает ли он бюджетную обеспеченность регионов, не снижает ли он социальную защиту граждан и так далее", - сказала она.

По словам Матвиенко, сенаторы понимают свою роль в жизни государства. "Совет Федерации - это единственный орган, который так же, как ТАСС, не прерывает свою работу <...> И, конечно, у нас конституцией определены уникальные полномочия, которые относятся только к компетенции Совета Федерации. Мы стараемся очень добросовестно вести свою работу, чтобы все наши законы были в интересах людей", - подчеркнула она.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.