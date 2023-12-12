Матвиенко назвала судьбоносным событием принятие 30 лет назад Конституции РФ

Основной закон стал прочным фундаментом для сохранения целостности и развития страны, заявила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года стало судьбоносным событием в российской истории, основной закон стал прочным фундаментом для сохранения целостности и развития страны. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины принятия конституции.

"30 лет назад в отечественной истории произошло судьбоносное событие - всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, в которой закреплены права и свободы человека и гражданина, заложены ключевые принципы федеративного устройства страны", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, следование нормам основного закона позволило сформировать современную политическую систему и сохранить целостность России. "Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом для формирования современной политической системы, создания новой нормативно-правовой базы, сохранения целостности России, обеспечения ее дальнейшего развития", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что Совет Федерации принимал активное участие в тех масштабных преобразованиях, которые происходили в предыдущие годы. "Мы осознаем, насколько велика ответственность каждого из нас перед будущими поколениями, как важно сберечь национальные традиции и духовно-нравственные ценности, богатейшее культурное и природное наследие", - заявила спикер Совфеда.