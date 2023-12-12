РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки

Как следует из документа, такие центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года. Оно определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Белоруссии, практической отработки ими задач боевой подготовки, боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Как следует из документа, такие центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования. Личный состав воинских контингентов в период выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра будет носит форму и знаки различия, установленные в национальных вооруженных силах, если уполномоченными органами сторон не будет принято иного согласованного решения.

Организация повседневной деятельности центра по боевой подготовке, дежурству, караульной и внутренней службе возлагается на командира воинской части, на базе которой он сформирован, и согласовывается с Министерством обороны направляющей стороны. Кроме того, соглашением предусматривается, что принимающая сторона бесплатно обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом, а инженерно-аэродромное обеспечение центра так же безвозмездно осуществляется силами и средствами принимающей стороны.

Наряду с этим, ремонт вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их сервисное обслуживание будут осуществлять организации той страны, которой они принадлежат. При этом соглашение не запрещает привлекать на контрактной основе предприятия промышленности принимающей стороны, если уполномоченные органы не примут иное согласованное решение.

О допуске на военные объекты и гостайне

По соглашению, допуск представителей направляющей стороны на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса осуществляется в порядке, установленном законодательством принимающей стороны, если иное не установлено международными договорами, в которых участвуют Россия и Белоруссия.

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну России и Белоруссии, в ходе реализации и по окончании действия этого соглашения определяются другими двусторонними соглашениями.

Поправки в соглашение о региональной безопасности

Путин также подписал закон о ратификации протокола с изменениями в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Протокол был подписан в Минске 3 декабря 2022 года в связи с утратой актуальности отдельных положений соглашения.

Поправки, в частности, уточняют вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск Белоруссии и России, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.