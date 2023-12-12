В НОМ сообщили о начале атак на выборы президента в РФ до старта кампании

В ассоциации "Независимый общественный мониторинг" также прогнозируют их усиление в будущем

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президентские выборы в РФ, которые пройдут в марте 2024 года, стали объектом внешней атаки по их дискредитации еще до начала избирательной кампании, и давление на них будет только возрастать. Об этом заявили в ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

"Еще до начала избирательной кампании президентские выборы стали объектом массированной атаки, направленной на дискредитацию выборов, электоральных процедур и практик, обесценивание их социального значения", - говорится в докладе ассоциации о подготовке к выборам президента российской федерации 2024 года, который есть в распоряжении ТАСС.

Авторы заявляют, что внешние заказчики атак на выборы не считают нужным скрывать своих намерений - "выборы и их результаты объявлены нелегитимными еще до старта кампании". "Фактически делегитимизация выборов вписана в общий сценарий информационной войны коллективного Запада против России. Уже сейчас мы наблюдаем организованную западными государствами публичную кампанию по непризнанию выборов президента РФ", - говорится в докладе.

Авторы считают, что в дальнейшем "внешнее давление на российских граждан, избирательную систему будет только возрастать". "Важный вклад в процесс противодействия информационной агрессии может внести гражданское общество России - общественные организации и эксперты, которые коллективными усилиями представят объективную и достоверную оценку хода избирательной кампании", - заявляют в НОМ.

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.