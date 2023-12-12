Глава ДУМ РФ: создание палестинского государства установит мир на Ближнем Востоке

По словам муфтия Равила Гайнутдина, ближневосточный конфликт должен быть решен только политическим путем, а продолжение насилия породит сопротивление ему в новых формах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является ключевым решением для прекращения насилия в зоне палестино-израильского конфликта и установления долгосрочного мира и стабильного развития на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин на пленарном заседании XIX Международного мусульманского форума.

"Россия всегда выступала и на уровне своих политических лидеров декларировала этот принцип - за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Именно такое решение является ключевым для прекращения насилия и установления долгосрочного мира и стабильного развития всего Ближнего Востока, а также для обеспечения глобальной безопасности и разрядки напряженности в мире", - сказал Гайнутдин.

Он признал, что сегодня в секторе Газа есть тысячи жертв среди детей, женщин и стариков, разрушаются больницы, школы, мечети и храмы. По словам главы ДУМ РФ, ближневосточный конфликт должен быть решен только политическим путем, а продолжение насилия породит сопротивление ему в новых формах.

"Кризис может быть урегулирован исключительно в рамках формирования более справедливого миропорядка, базирующегося на принципах многополярности, баланса разных центров силы, которые призваны самим Всевышним сдерживать друг друга", - добавил муфтий.