МИД РФ: МККК принимает к сведению данные РФ по преступлениям ВСУ, но не принимает мер

Посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что существенной реакции, которая противоречила бы тем трендам, которые навязываются гегемоном, не наблюдаются

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста принимает к сведению данные РФ по преступлениям Вооруженных сил Украины, но не принимает никаких субстантивных мер. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В подавляющем большинстве данные, которые мы сейчас собрали и, в частности, мною представлены здесь в ходе брифинга, прекрасно известны представителям Международного Красного Креста, с которыми у нас идет периодически диалог, но не мой диалог, а представителей наших соответствующих департаментов, которые строят с ними взаимоотношения. Но мы можем констатировать, что часть из этих данных они воспринимают, но какой-то существенной реакции, которая противоречила бы тем трендам, которые навязываются гегемоном, мы, к сожалению, пока не наблюдаем, в том числе, и от Международного [комитета] Красного Креста", - сказал он.

"Поэтому сейчас говорить о том, что есть какое-то существенное отличие между МККК и рядом других международных организаций, призванных следить за соблюдением, в частности, международного гуманитарного права, для меня достаточно сложно", - добавил Мирошник.