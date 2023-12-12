Главы МИД РФ и Ирана выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной обстановки в Газе

Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян призвали стороны к незамедлительному прекращению огня и оказанию срочной помощи пострадавшему гражданскому населению палестинского анклава

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа.

"Отдельное внимание было уделено текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена обоюдная обеспокоенность его продолжающейся эскалацией и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована важность незамедлительного прекращения огня и оказания срочной помощи пострадавшему гражданскому населению, а также мобилизации в этих целях авторитета ООН", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося 11 декабря по инициативе иранской стороны.

В ведомстве информировали, что главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в развитие итогов прошедших в Москве 7 декабря развернутых переговоров президентов двух стран. "Условлено ускорить работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора, который находится в высокой степени готовности", - сообщили в МИД РФ.