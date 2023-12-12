В РФ расширили список лиц, которые могут рассматривать административные дела о гостайне

Речь идет об административных правонарушениях, связанных с отсутствием лицензии при работе с использованием и защитой гостайны или нарушением условий лицензии на проведение таких работ, а также с использованием несертифицированных средств для защиты такой информации или с нарушением требований закона о защите информации, составляющей государственную тайну

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список лиц, которые могут рассматривать административные дела в области защиты гостайны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об административных правонарушениях, связанных с отсутствием лицензии при работе с использованием и защитой гостайны или нарушением условий лицензии на проведение таких работ, а также с использованием несертифицированных средств для защиты такой информации или с нарушением требований закона о защите информации, составляющей гостайну.

Ранее рассматривать такие дела могли в том числе глава Минобороны и его заместители. Согласно новым нормам, такими полномочиями будут также наделены руководитель центрального органа военного управления, отвечающего в Вооруженных силах РФ за координацию работы по защите информации ограниченного доступа, его заместители, а также руководители структурных подразделений ВС РФ по защите гостайны и их заместители.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.