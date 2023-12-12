Бортников: Украина развернула беспрецедентную кампанию по "расшатыванию" ситуации в РФ

Директор ФСБ России отметил, что в 2023 году на фоне обострения ситуации в мире и роста напряженности на рубежах страны значительно увеличилось количество террористических преступлений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число террористических преступлений выросло из-за активизации украинских спецслужб, курируемых разведками США и Британии, при этом созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную кампанию по "расшатыванию" ситуации в РФ. Об этом заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

"Бортников отметил, что в текущем году на фоне обострения ситуации в мире и роста напряженности на рубежах России значительно увеличилось количество террористических преступлений, ставящих под угрозу безопасность государства. Прежде всего, это связано с активизацией украинских спецслужб и неонацистских формирований, курируемых иностранным разведсообществом, в первую очередь США и Великобританией. Созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по "расшатыванию" ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков", - подчеркнули в НАК.

По словам Бортникова, российскими спецслужбами и правоохранительными органами пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности. "Неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн" [признано в РФ террористическим и запрещено - прим. ТАСС]", - указал он.

По данным НАК, с начала 2023 года на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований. В интернете удалено свыше 15,5 тыс. материалов террористического содержания.

В НАК напомнили, что ужесточена уголовная ответственность за совершение терактов и диверсий, организацию диверсионного сообщества и участия в нем, несоблюдение обязательных требований к антитеррористической защищенности объектов и другие преступления в этой сфере.