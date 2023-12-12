Песков: итоги встречи Байдена и Зеленского не смогут изменить ситуацию на поле боя

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле будут внимательно следить за этой встречей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Итоги встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не смогут изменить ход специальной военной операции (СВО), вкачанные десятки миллиардов долларов не помогут Киеву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Этот процесс мы прекрасно понимаем", - отметил представитель Кремля.

"Изменить ситуацию на поле боя это не может. И изменить ход продвижения специальной военной операции это тоже не сможет. Из этого мы исходим", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства, отвечая на вопрос, могут ли итоги встречи Байдена и Зеленского повлиять на ход СВО.

При этом Песков отметил, что Кремль будет внимательно следить за встречей лидеров США и Украины. "Разумеется, следить будем, очень внимательно", - сказал он.

Ранее вашингтонская администрация сообщила, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Также в этот день президент Украины приглашен выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.