Песков заявил, что Путина поддерживает большинство россиян

Глава государства это ценит, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина поддерживает большинство россиян, российский лидер дорожит таким отношением, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[В мире] есть те, кто поддерживает действия Путина и есть те, кто не поддерживает. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное - то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент", - сказал Песков.

Комментируя слова одного из журналистов о том, что Путина поддерживает "прогрессивный мир", представитель Кремля отметил: "Давайте мы не будем делить население планеты на прогрессивное и непрогрессивное. Пусть это делают те, кто являются апологетами старого колониализма, с чем мы с вами боремся. Мы никого делить не собираемся".