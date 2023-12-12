Модераторами прямой линии с Путиным станут журналисты Зарубин и Березовская

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская будут помогать вести прямую линию президента Владимира Путина, объединенную с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, это действительно будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли ведущие у прямой линии с президентом. "Часть, которая касается непосредственно ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь президента до того момента, как президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы. А модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от Первого канала будет Екатерина Березовская и от телеканала "Россия-1" и от ВГТРК - Павел Зарубин", - рассказал представитель Кремля.

