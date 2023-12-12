Песков назвал недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Вашингтон доводил до сведения Москвы озабоченность судьбой Алексея Навального

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кремль считает недопустимым какое-либо вмешательство извне, в том числе со стороны США, в ситуацию с осужденным в России блогером Алексеем Навальным (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что Вашингтон доводил до сведения Москвы озабоченность судьбой Навального.

"Мне, честно говоря, об этом неизвестно, возможно, это было по линии МИД передано. Но здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", - сказал Песков.