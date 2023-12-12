Путин посвятит ближайшее время подготовке к прямой линии и пресс-конференции

Кол-центр "Народного фронта" принял уже более 1 млн обращений граждан к президенту.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12-13 декабря будет заниматься подготовкой к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что президент сегодня проведет встречи с судьями Конституционного суда РФ и его председателем Валерием Зорькиным. "Оставшуюся часть [сегодняшнего] дня сегодня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к смешанному формату (совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что кол-центр "Народного фронта" принял уже более 1 млн обращений граждан к президенту. "Это прекрасный такой социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами", - указал Песков.