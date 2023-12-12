Песков сообщил, что Путин пока не планирует визит в Латинскую Америку

По словам представителя Кремля, со многими латиноамериканскими странами у РФ есть общие интересы в плане участия в интеграционных процессах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в страны Латинской Америки в ближайшее время не ожидается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в ближайших планах у президента нет визита в Латинскую Америку, хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента", - сказал представитель Кремля.

По его словам, со многими латиноамериканскими странами у РФ есть общие интересы в плане участия в интеграционных процессах. "В том числе и с Аргентиной", - заметил Песков.