Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной

Москва не видит проблемы в связях Буэнос-Айреса с другими странами до тех пор, пока это не вредит российским интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москва заинтересована в развитии отношений с Буэнос-Айресом на базе общих интересов и не видит проблемы в связях Аргентины с другими странами до тех пор, пока это не вредит российским интересам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы намерены концентрироваться на наших общих интересах с Аргентиной, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши двусторонние отношения", - сказал представитель Кремля.

Комментируя высказывания нового аргентинского президента Хавьера Милея, в том числе о поддержке Украины, Песков отметил, что еще до выборов "звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса", "сейчас они корректируется". "Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими, третьими странами, это суверенная страна, это ее суверенное право - до тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, "в ближайших планах у президента нет визита в Латинскую Америку". "Хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента", - сказал представитель Кремля. По его словам, со многими латиноамериканскими странами у РФ есть общие интересы в плане участия в интеграционных процессах. "В том числе и с Аргентиной", - заметил Песков.

Милей вступит в должность президента Аргентины 10 декабря. В ходе предвыборной кампании политик заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Милей называл приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США.